Milli Eğitim Bakanlığımızın "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu öğrencileri ile babaları birlikte Ailemle Spor Yapıyorum etkinliğini gerçekleştirdi. Babalarıyla vakit geçirmek çocuklar için çok değerli bir bağlanma anıydı.

Babaları ile birlikte top koştururken attıkları kahkahalar ve heyecan dolu çığlıklar keyif aldıklarının göstergesiydi. Topu yakalama ya da atmaya çalışırken duydukları başarı hissi de onların özgüvenini artırdı. Babaları ile birlikte takımın parçası olmak çocuklara aidiyet duygusu kazandırırken babalarıyla beraber çalışmak" biz " olmanın sıcaklığını hissettirdi.