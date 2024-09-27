Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) ev sahipliği yaptığı etkinlik, Türk iş insanlarını bir araya getirdi. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli etkinliğe katılarak o anları takipçilerimiz için kaydetti.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Yoğun katılımın olduğu ve Chart House Weekhawken’ın eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikte ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik, İstanbul Milletvekili, AK Parti Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarına dikkat çekti. Uzun yıllar göz ardı edilen bu meselelerin 2002 yılından itibaren daha fazla önem kazandığını vurgulayan Özmekik, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye ve ticari işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini dile getirdi. Tarım, sağlık ve teknoloji alanlarında yeni işbirlikleri için adımlar atılacağını açıkladı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Türkiye ve Amerika iş dünyasını bir araya getiren zirvelerin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İslam dünyasının ve mazlumların sesi olduğu belirten Aydın, Türkiye’nin ihracat rakamlarındaki artışların ve büyüme hedeflerinin altını çizdi. Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla hareket ettiğini söyleyen Aydın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için ortak çabaların önemine dikkat çekti. ZAFER SIRAKAYA KONUŞMA YAPTI

Etkinlikte konuşma yapan İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türklerin devlete bağlılığını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Teknoloji alanında Türkiye’nin temsilinin artırılması gerektiğini belirten Sırakaya, Silikon Vadisi’nde daha fazla Türk uzmanının yer almasının önemini vurguladı. Amerika’daki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin büyütülmesi için birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Konuşmasının ardından Sırakaya’ya hediyesi takdim edildi. MEHMET FATİH KACIR GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayi alanındaki dönüşümüne ve girişimcilerin rolüne değindi. Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısının arttığını ve yerli savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaldığını ifade etti. Ayrıca, uzay alanındaki başarıları ve milli uyduların uzaya gönderilmesini örnek gösterdi.

Yatırım fırsatlarını anlatan Bakan, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun önemine dikkat çekti. Teknoloji festivalleri ve teknoparklarla desteklenen inovasyon süreçlerinin geleceği aydınlatacağını belirtti. Kacır, Türk Amerikan toplumunun birlikteliğinin hedeflere ulaşmada kritik rol oynayacağını vurgulayarak, konuşmasını tamamladı. Kacır’a ASKON tarafından hediye takdim edildi.

MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYON %52 GERİLEDİ!

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında bilgi vererek, cari açığın yönetilebilir seviyelere düştüğünü ve enflasyonun %52’ye gerilediğini belirtti.

Türkiye’nin büyüme potansiyelinin ve genç nüfusunun önemine vurgu yapan Şimşek, dinleyicilere Türkiye’ye yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Hediyesi takdim edilen Şimşek, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“İHRACATIMIZ GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR”

Programda konuşma yapan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği ekonomik gelişmeleri aktaran Bolat, “Salgın ve krizlere rağmen, Türkiye başarılı bir şekilde ilerliyor. İhracatımız günlük 1 milyar dolara ulaştı” dedi.



2022’de iki ülke arasındaki ticaretin 38 milyar dolara çıktığını belirten Bolat, hedeflerinin 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu açıkladı. Yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye’nin gelişmelerini çevrelerine anlatmalarını isteyen Bolat, “Birlikte daha yüksek hedeflere ulaşalım” çağrısında bulundu.

Toplantıda Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü de ele alındı. Bolat, “Türkiye artık dünya sahnesinde önemli bir aktör” ifadesini kullandı. Katılımcılara teşekkür eden Bakan, güçlü bir ülkenin vatandaşlarına kazandırdığı özgüvene dikkat çekti. Bolat’a konuşmasının ardından hediyesi takdim edildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI KONUŞMA YAPTI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam göndererek onun liderliğini vurguladı. Pandemi ve deprem gibi zorluklara rağmen, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ın stratejik önemine değinen Tatar, Türk askerinin adadaki varlığının güvenliği sağladığını ifade etti. İki devletli çözümün önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savundu. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Ersin Tatar’a hediyesi takdim edildi.

Katılımın yüksek olduğu ve Türk Amerikan iş dünyasından birçok önemli isim yer aldığı etkinlikte Müzisyen Aytekin Şenyaylar, öğle yemeği sırasında sergilediği solo kanun resitali ile katılımcılardan yüksek alkış aldı.

Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz ve Taşkın Bakery’nin sahibi Derya Taşkın bu isimler arasında yer aldı.

Etkinlikteki konuşmalar, Türkiye’nin uluslararası alandaki rolünü pekiştirme ve Türk-Amerikan işbirliğini artırma vurgusuyla sona erdi.

Katılımcılar, Türk milletinin dayanışma ve birlik içinde hareket etmesinin önemini bir kez daha dile getirdi.