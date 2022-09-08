Arpalı Belediyesi sınırları içerisinden geçmekte olan Çoruh Nehri’nin turizme kazandırılması için yapımı tamamlanan turistik ve sosyal projeler kapsamında yapılan Cam köprü inşaatı devam ediyor.

Arpalı Belediyesi tarafından yapımı devam eden Cam Köprü Resteurant ve kafe olarak kullanıma açılacak.

Cam Köprü Arpalı sosyal tesislerinin devamı niteliğinde.Sosyal tesislerin Lokanta kısmının devamında Çoruh Nehri üzerine kuruluyor.Cam Köprü üzeri lokanta olacak.Bu köprü üzerinde alttan geçen Çoruh izlenirken doğal manzara cam kaplama sayesinde seyredilmiş olacak.

Yaz kış kullanılabilme kapasitesi olan Cam köprü tamamlama aşamasına yaklaştı.İskeleti tamamlanan köprünün yaz sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Sosyal tesisleri tamamladık,Cam köprüylede tesis büyük ölçüde tamamlanmış olacak dedi.Sosyal tesislerin iç turizmde Arpalıya büyük katkısı olacak dedi.