31 Mart yerel seçimlerinde Arpalı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti Adayı Nahit Binbir görevi Başkan Abdurrahman Polattimur’dan devraldı.

Polattimur Arpalı Belediye Başkanı seçilen Nahit binbir’i makamında çiçekle karşıladı.

Polattimur devir teslim programının ardından yaptığı açıklamada:

“Değerli Komşularım;

2019 yılında sizlerin teveccühü ile seçildiğim Arpalı Belediye Başkanlığı görevimi , 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Ak Partimizden Arpalı Belediye Başkanı seçilen sayın Nahit Binbir kardeşim ve arkadaşlarına devretmenin hazzını yaşıyorum.

Kıymetli çalışma arkadaşlarım ile beraber 2019 yılında aldığımız Ak Belediyecilik hizmet bayrağını daha ileriye taşıma amacıyla Arpalımıza Eğitim,Sosyal,Kültürel ve Yatırım Belediyeciliği şiarıyla hizmet etmeye büyük gayret gösterdik.

Görev süremiz boyunca bizlerle birlikte çalışan belediye personeli arkadaşlarımıza, Mahalle muhtarlarımıza, Beldemizde faaliyet gösteren başta Ak Parti ve diğer siyasi partilerimizin teşkilat başkanları ve yönetimlerine, Beldemizde hizmet veren tüm kamu görevlilerine görev süremizde daima yanımızda olan tüm komşularıma meclis üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına şükranlarımı sunar, yeni seçilen değerli başkanımıza ve ekibine üstün başarılar dilerim.”