Bayburt Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Bayburt İl Özel İdaresi’nin yürütücüsü olduğu proje kapsamında Bayburt Kent Müzesi yerleşkesinde yöresel ürünlerin tanıtım, üretim ve pazarlanmasına yönelik bir yöresel ürün satış merkezi kurulacaktır. Satış merkezi içerisinde; Bayburt mutfağı, ehram dokuma alanı, güveç ve tandır imalat alanı, yöresel aktar, süt ve arı ürünleri satış alanı, hediyelik eşya satış alanı ve bir çay evi yer alacaktır.

Arasta Bayburt bünyesinde oluşturulacak üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın kooperatiflerine öncelik tanınacaktır. Toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olan proje neticesinde toplam 24 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.