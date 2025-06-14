Kocaeli genelinde birçok alanda faaliyet gösteren ve bu yıl itibariyle üretim ağını Hızır 41 Afet Mutfağına taşıyan Büyükşehir iştiraki Antikkapı A.Ş., üretimden servise kadar her aşamada titizlikle yürütülen kontroller ve analiz süreçleriyle çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - Farklı hizmet kolları ile büyümeye ve markalaşmaya devam eden Antikkapı A.Ş., her alanda fark yaratıyor. Bu kapsamda Antikkapı’da gıda güvenliği, personel hijyeni, ekipman temizliği, ortam sağlığı ve su kalitesi gibi kritik başlıklar altında düzenli analizler gerçekleştiriliyor.

TÜM İŞLETMELERDE GÜVENLİ MUTFAK

Antikkapı üretim tesisi ve işletmelerinde her gün rutin olarak üretilen yemeklerden şahit numuneler alınıyor. Doğrulama faaliyetleri kapsamında belirli periyotlarda yemek analizleri, su analizleri, personel, el ve ekipman hijyen analizleri ile ortam hava kalitesi analizleri gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalarla ürün kalitesi ve gıda güvenliği uygulamalarının etkinliği düzenli olarak doğrulanıyor.

LABORATUVARLARDA ÖZEL ÇALIŞMA

Tüm analiz süreçleri, özel ekipmanlarla ve steril şartlar altında uzman görevliler tarafından gerçekleştiriliyor. Numuneler özel poşetler ve steril çubuklara toplanarak, yüksek standartlara sahip özel laboratuvarda test ediliyor.

HIZIR 41 AFET MUTFAĞI’NDA HİJYEN BARİYERİ

Antikkapı üretim tesisi ve lojistik ağının yanı sıra olası bir afette hazır durumda olan Afet Mutfağı Hızır 41’in girişinde, çalışan her personel ve alanı ziyaret eden görevliler hijyen bariyerinden geçerek alana giriş yapabiliyor. Bu hjiyen uygulamaları 7/24 kontrol altında tutuluyor.