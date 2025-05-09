Antalya Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni sezon için belirlenen yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.ANTALYA (İGFA) - Buz hokeyi, voleybol, basketbol, squash, güreş, futbol, yüzme, kickboks, cimnastik, tenis, drone ve espor olmak üzere 12 branşta faaliyetlerini sürdüren Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu belirlenen görevleri paylaştı.

Özcan Yılmaz, yeniden Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılıklarına Murat Şimşek ve Burcu Mehtap Zaman seçilirken, Erdal Özçivi ise kulüp koordinatörü oldu.

2025 yılına, Gazipaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kazandığı altın kemerle giriş yapan ve ardından 26. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Orhan Okulu'nun bulunduğu güreş branşının sorumlu üyesi ise Yusuf Emrah Erdoğdu ve Adnan Tezgeloldu. Baş antrenörlüğünü Kemal Yılmaz'ın üstlendiği MuratpaşaBelediyespor güreş takımında, bu sezon Orhan Okulu'nun yanı sıra Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Şevki Korkmaz da yer alıyor.