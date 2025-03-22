Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ilçesine bağlı Eynif Merası’nda 90 bin dönümlük alanda yaşamlarını sürdüren yılkı atları için soğuk kış günlerinde beslenmelerini sağlamak amacıyla saman ve yonca balyası bıraktı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı bugünlerde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Eynif Merası’nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları için harekete geçti. Büyükşehir ekipleri, 90 bin dönümlük merada sürü halinde yaşayan yılkı atlarının soğuk kış günlerinde beslenmelerini sağlamak amacıyla doğaya yiyecek bırakıldı. Eynif Merası’nın farklı noktalarına bırakılan saman ve yonca balyası ile yılkı atları beslenebilecek.

ARA ARA SAMAN BIRAKILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan, yılkı atlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla yonca ve saman balyası bıraktıklarını söyleyerek, “Hayvanlar burada yem bulmakta zorlanıyorlar. Her canlı bizim için çok kıymetli. Onların beslenmelerini sağlamak amacıyla ara ara saman bırakıyoruz” dedi.