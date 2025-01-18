Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Spor Meclisi iş birliğinde ‘Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı’ düzenlendi. Genç Akademi Ulus’ta gerçekleşen toplantıda; Başkent özelinde spor politikalarının mevcut durumu ve geliştirme dinamikleri üzerinde çalışmalar yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun dostu bir Başkent için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Spor Meclisi iş birliğinde ‘Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı’ düzenlendi.

Genç Akademi Ulus’ta düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, AKK Spor Meclisi Başkan Yardımcısı Lale Özgenel, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyokent TGB Projesi Koordinatörü Erdal Akdeve ve akademisyenler katıldı.

Ankara’da sporun geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca Kent Politikası ve Spor Politikaları Eşleştirilmesi, Spor Kulüpleri ve Belediye imkânları ve Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama konuları ele alındı.