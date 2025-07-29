Ankara'nın Keçiören ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonuyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporculara bir kez daha ev sahipliği yapıyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, spor tarihindeki yerini almaya hazırlanıyor.

2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük spor şöleni öncesinde ilçede yoğun hazırlık çalışmaları yürütülürken, Keçiören Belediyesi ekipleri stadyum düzenlemeleri, saha altyapısı ve ulaşım gibi konularda tüm çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde, Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek organizasyon kıyasıya mücadelelere sahne olacak.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak müsabakalar, 2 Ağustos Cumartesi günü saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Aynı gün eleme güreşleri yapılacak, 3 Ağustos Pazar günü ise başpehlivanlık güreşleri, büyük final ve ödül töreni ile organizasyon tamamlanacak.

2000’E YAKIN SPORCU KATILACAK

2 Ağustos Cumartesi günü Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda başlayacak olan organizasyonda, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin sporcu; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride mücadele edecek. Keçiören’de kurulan er meydanında güreşseverler, iki gün boyunca sürecek kıran kırana müsabakalara tanıklık edecek. Ayrıca Türk güreşine emek vermiş, olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane güreşçiler de organizasyonda onur konuğu olarak yer alacak.