Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla 2 hasta çocuğun Mardin ve Erzurum'dan Ankara'ya nakledildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçakla 3 aylık bir bebeğimiz ile 5 yaşındaki bir çocuğumuzu sağlıklarına kavuşabilmeleri için Mardin ve Erzurum’dan alarak Ankara’ya nakillerini sağladık. Evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.
Ambulans uçak iki çocuk için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla 2 hasta çocuğun Mardin ve Erzurum'dan Ankara'ya nakledildiğini duyurdu
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