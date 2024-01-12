Hacı Ali Polat'ın il başkanlığından istifasının ardından iki isim gündeme gelmişti. Mevcut yönetimde il başkan yardımcılığı görevini üstlenen Turgut Çalışkan ile Temel Yolcu isimleri genel merkeze çağrılmıştı.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni il başkanının Turgut Çalışkan olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile; AK Parti Bayburt İl Başkanı olarak Turgut Çalışkan atanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.