Ağız kokusu problemi, boğaz ve diş sorunlarından kaynaklanabileceği gibi sindirim sistemindeki sorunlardan dolayı ortaya çıkabiliyor. Akciğer ve böbrek hastalıklarının da ağız kokusuna yol açabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, bunu önlemek için tüketilen su miktarına dikkat edilerek, mide asidini yükselten gıdalardan uzak durulmasını tavsiye etti.İSTANBUL İGFA- Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, mide ve sindirim sistemi kaynaklı ağız kokusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağız kokusu probleminin boğaz ve diş sorunlarından kaynaklanabileceği gibi sindirim sistemindeki sorunlardan da ortaya çıkabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Akciğer ve böbrek hastalıkları da ağız kokusu nedeni olabiliyor. Mide ve sindirim sistemi kaynaklı ağız kokularında karakter genelde çürük yumurta kokusu gibidir. Bunun nedeniyse midede oluşan aşırı asitten dolayı ortaya çıkan sülfürdür. Özellikle helikobakter pilori, hem gastrit hem ülser hem de bunun oluşmasını tetikler. Amonyak gibi koku varsa böbrek rahatsızlığı düşünülmeli.” dedi.

İŞTE AĞIZ KOKUSUNA YOL AÇAN MİDE RAHATSIZLIKLARI

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, ağız kokusu nedeni olabilecek mide ve üst sindirim sistemi rahatsızlıklarını şöyle paylaştı:

Helikobakter pilori dengesi bozulunca gastritler, ülserler ve şikâyetler ortaya çıkar. İlaç ve diyetle tedavi edilince iyileşir,

Reflü hastalığını tetikleyen gıdalardan sonra oluşan şikayetler içinde ağız kokusu önemli bir yer tutar. Reflü de geğirmelerle daha fazla koku ortaya çıkar. Aynı zamanda kişide helikobakterde beraber olunca şikayetler daha da artar. İyi bir ilaç ve diyet tedavisiyle sorun çözülebilir; gerekli durumda ameliyatta yardımcı olur,

Safra kesesi çalışma bozukluğu, taşları alınmış olması hazımsızlık ve ağız kokusu yapabilir,

Mide sinirlerinde sorun nedeniyle boşalmasının çok yavaş olması nedeniyle gastroparezi,

Pilor Stenozu: Mide çıkış kapakçığında sorun ve daralma olmasıdır. En sık bebeklerde görülür. Kusma, dehidratasyon ve ağız kokusu olur,

İrritabl bağırsak sendromu, bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayılarının çok artması ve büyümesi ağız kokusu yapabilir. Antibiyotik ve diyet tedavisi faydalı olur,

İnce bağırsakların crohn, çölyak gibi bazı hastalıkları emilim bozukluğu yaparak ağız kokusuna neden olabilir,

Sindirim sistemi iltihap ve parazit hastalıkları da (gigardiasis) geğirme ve ağız kokusu yapabilir.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI ?

Mide ve üst sindirim sistemi kaynaklı tüm bu hastalıkların ağız kokusu nedeni olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Hatta kanser belirtisi bile olabilir. Bazı tedbirler ağız kokusunu geçirebiliyor veya azaltabiliyor ama mutlaka bir uzmana danışılmalı.” dedi ve ağız kokusunu önlemek için tavsiyelerini şöyle paylaştı: