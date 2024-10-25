Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan araçta kaçan üç kişiden biri polis ekiplerince aranıyor. Olayda iki şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi’nde park halindeki bir otomobile çarpan 06 DGD 786 plakalı araç, olayın ardından dikkat çekti. Araç içerisinde bulunan üç kişiden biri, aracın içinden inerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yapılan incelemelerde, aracın içinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen ham maddelerin bulunduğu belirlendi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Polis, kaçan kişinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürürken, diğer iki şahıs ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.