ABD, Suriye'de dün gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Ebu Yusuf ile birlikte iki IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye Deyrizor'da 19 Aralık'ta düzenlenen hava saldırısında IŞİD lideri Ebu Yusuf ve bir IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte, teröristlerin ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve zayıflatma yönünde süregelen kararlılığının bir parçasıdır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/CENTCOM/status/1870109546284564645

CENTCOM komutanı General Michael Erik Kurilla, yaptığı açıklamada, "Daha önce belirtildiği gibi, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla çalışan Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecek. IŞİD, şu anda Suriye'deki tesislerde tutulan 8.000'den fazla IŞİD mensubunu gözaltından çıkarmayı amaçlıyor. Bu liderleri ve menajerleri, Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere, agresif bir şekilde hedef alacağız" diye konuştu.