Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine çocukları ve torunlarını ziyaret etmek için İzmir'den gelen Semra Özkaya trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 39 yaşındaki oğlu Engin Özkaya ise yaralandı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA)- ABD'nin New Jersey eyaletine çocukları ve torunlarını ziyaret etmek için İzmir'den gelen Semra Özkaya, trajik bir trafik kazasında

Alınan bilgiye göre Semra Özkaya'nın 20 senedir New Jersey’de yaşayan oğlu Evren Özkaya, kazanın, 94 yaşındaki bir sürücünün alışveriş merkezinin otoparkında aracını geri vitese takılı unutması ile gerçekleştiğini aktardı. 94 yaşındaki sürücüyü görünce önlem almak isteyen ve kendilerini korumak için uzaklaşan anne ve oğul, geri viteste hızla kendilerine doğru gelen aracı arkaları dönük olduğu için fark etmedi.

94 yaşındaki sürücünün büyük hatası sonucunda Semra Özkaya ve Engin Özkaya ciddi şekilde yaralandı.

Semra Özkaya, geçirdiği kafa travması nedeniyle 3 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesine yenik düştü.

Kazada 39 yaşındaki Engin Özkaya’nın bacağı kırılırken, Özkaya kaldırıldığı hastanede ameliyat oldu ve tedavi görmeye başladı.

‘BU YAŞTA ARAÇ KULLANILMAMALI’

Kazanın ardından, 94 yaşındaki sürücünün herhangi bir alkol veya madde etkisi altında olmadığı, olayın tamamen yaşlı sürücünün hatasından kaynaklandığı belirtildi.

New Jersey polisinin yaptığı açıklamalara göre de, kazaya karışan sürücü hakkında cezai işlem yapılmayacağı, olayın kasıtlı olmadığının altı çizildi. Ancak, polisler, bu yaştaki bir sürücünün kesinlikle araç kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan büyük bir üzüntü içinde olan aile, hayatını kaybeden annelerinin başkalarına hayat olabilmesi adına organlarını bağışlama kararı aldı. Semra Özkaya, en az 3 kişiye hayat verecek ve onların yaşama tutulmasını sağlayacak. Türkiye'ye gönderilen cenazenin İzmir'in Yeni Foça ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.