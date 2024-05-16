Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen tören, 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri tanıtım filmi gösterimi ile başladı. Tanıtım filmi gösteriminin ardından ASMAC Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan tarafından kongre katılımcılarına ve konuklara hitaben sürdürülebilir tarım ve Bayburt Üniversitesinin organik tarım faaliyetleri ilişkisine yönelik bir konuşma yapıldı.

Ardından kürsüyü teşrif eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, hem 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günlerini hem de ilk etkinlik olan ASMAC’ı kapsayan özetleyici bir konuşma yaptı. “Tarihi yeniden yaşa, köklerini yaşat” temasının vurgulamak istediği hususu anlatan Rektörümüz Türkmen, “Tarih, yaşanmış ve bitmiş bir hikaye olarak algılandığında sonlanır. Tarih, bugün yaşayan ve gelecekte de yaşayacak olan bir bağlılık ve köklerden gelme halidir. Dede Korkut’tan bu yana şanlı bir tarihin kurucuları olan bizler, bugün tarihi yeniden yaşamak ve köklerimizi yaşatmak için bir aradayız.” dedi. Hitabında, uluslararasılaşma vizyonundan da söz ederek hafta içerisinde imzalanacak önemli bir memorandumun ve uluslararası üyeliğin de müjdesini veren Rektör Türkmen, uluslararasılaşma kapsamını kimi zaman dünyaya açılmak kimi zamansa dünyayı ağırlamak olarak yorumladı. Dede Korkut’un dünyaya açılan bir evrensel değer olduğunu söyleyen Rektör Türkmen, Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günlerinin bu misyona sahip olmanın yanı sıra, dünyadan farklı kültürleri de Bayburt Üniversitesinde buluşturma misyonuna sahip olduğunu belirtti.





Hitap konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in de eşlik ettiği sponsorlara teşekkür plaketi takdimine geçildi. Bu kapsamda, 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri Ana Sponsoru Bayburt Gaziantep Sofrasını temsilen Veysel Dizman’a ve ASMAC Kongresi Sponsorları Mezra Ziraat A. Ş.’yi temsilen Mehtap Yapıcı Kılıç ile Sukkar Şeker A. Ş.’yi temsilen Genel Müdür Necati Karavaizoğlu’na teşekkür plaketleri takdim edildi.



Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi ve aranın ardından ASMAC Kongresi, Türkiye’de Şeker Sanayisi Paneli ile devam etti. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal’ın yönlendiricisi olduğu Panelde, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Erdoğan Öztürk ile Doç. Dr. Okan Demir, Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu ve Mezra Ziraat Genel Müdürü Dr. Mahmut Taşçı konuşmacı olarak yer aldı. Panel, teşekkür belgeleri takdimi ile sona erdi ve Kongre, eşzamanlı gerçekleşen yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla devam etti.