Bir süredir organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği 'Kuyu' operasyonları ile suç örgütlerini çökerten İçişleri Bakanlığı, son operasyonları 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' ile 6 suç örgütünü daha çökertti. Operasyonlarda suç örgütü üyesi 91 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.