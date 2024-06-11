Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği 2. Bayburt Bilim ve Teknoloji Festivali’ne katıldı.

Biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerin yanı sıra edebi ve kültürel eserlerinin sergisi Bayburt Bilim ve Teknoloji Festivali'nin açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, BAYFEST'in etkisinin tıpkı TEKNOFEST gibi İl sınırları dışına taşarak komşu iller başta olmak üzere 81 İlde gençlerin bu coşkuya ortak olmasını istediklerini vurgulayarak, bilim ve teknoloji festivali; atölyeler, etkinlikler, yarışmalar ve gösteriler eşliğinde 3 gün boyunca binlerce misafirini ağırlayacağını belirtti.

Öğrencilerimiz bu projelerle günümüzün Ali Kuşçuları, Cezerileri, Mimar Sinanları, Harezmileri, İbn-i Sinaları, Hezarfen Çelebileri, Katip Çelebileri çıkacak. Bu emaneti devralan gençlerimiz, bayrak yarışı içinde kendilerinden sonraki nesillere bu vazifeyi teslim edeceklerini ifade etti.

Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, etkinlik kapsamında ülke genelinde düzenlenen teknoloji yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaketle ödüllendirdi.

Festivale Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.