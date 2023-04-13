14 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Bayburt’ta kaç sandık kurulacak? Kaç kişi oy kullanacak.
İL TOPLAM SANDIK SAYISI: 290
BAYBURT MERKEZ: 100
DEMİRÖZÜ: 4
AYDINTEPE: 4
JANDARMA BÖLGESİ ( KÖYLER ): 179
MOBİL: 3
İL TOPLAM SEÇMEN SAYISI: 57.116
İL MERKEZ SEÇMEN SAYISI:29.497
AYDINTEPE SEÇMEN SAYISI: 4.875
DEMİRÖZÜ SEÇMEN SAYISI: 5.822
JANDARMA BÖLGESİ SEÇMEN SAYISI: 16.922
OY VERİLECEK OKUL SAYISI:
İL MERKEZ: 15 OKUL
DEMİRÖZÜ: 7
AYDINTEPE: 7
2018 Bayburt Seçim sonuçları
CUMHURBAŞKANLIĞI
Seçmen Sayısı: 56,099 | Katılım Oranı: %84.3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.1 ---- 38,826 oy
MİLLETVEKİLLİĞİ
CUMHUR İTTİFAKI %84.9
MİLLET İTTİFAKI %13.7
AK Parti : %57.5 28,214 oy 1 Milletvekili
Mhp : %27.4 13,463 oy
İYİ Parti : %6.1 3,020 oy
CHP: %4.3 2,096 oy
SAADET : %3.2 1,593 oy
DİĞER: %1.5 723 oy