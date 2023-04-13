14 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Bayburt’ta kaç sandık kurulacak? Kaç kişi oy kullanacak.

İL TOPLAM SANDIK SAYISI: 290

BAYBURT MERKEZ: 100

DEMİRÖZÜ: 4

AYDINTEPE: 4

JANDARMA BÖLGESİ ( KÖYLER ): 179

MOBİL: 3

İL TOPLAM SEÇMEN SAYISI: 57.116

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İL MERKEZ SEÇMEN SAYISI:29.497

AYDINTEPE SEÇMEN SAYISI: 4.875

DEMİRÖZÜ SEÇMEN SAYISI: 5.822

JANDARMA BÖLGESİ SEÇMEN SAYISI: 16.922

OY VERİLECEK OKUL SAYISI:

İL MERKEZ: 15 OKUL

DEMİRÖZÜ: 7

AYDINTEPE: 7

 

2018 Bayburt Seçim sonuçları

CUMHURBAŞKANLIĞI

Seçmen Sayısı: 56,099 | Katılım Oranı: %84.3

RECEP TAYYİP ERDOĞAN   %82.1  ----  38,826 oy

MİLLETVEKİLLİĞİ

CUMHUR İTTİFAKI  %84.9

MİLLET İTTİFAKI  %13.7

AK Parti :     %57.5        28,214 oy   1  Milletvekili

Mhp :            %27.4       13,463  oy

İYİ Parti :      %6.1          3,020 oy

CHP:             %4.3        2,096  oy

SAADET :      %3.2       1,593 oy

DİĞER:            %1.5      723 oy