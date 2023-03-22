Yusuf Erkul Bayburtgündem Gazetesi Gündem Siyaset Programı Canlı yayın konuğu
Yusuf Erkul AK Partiden İstanbul Milletvekili Aday adayı
Yusuf Erkul Bayburtgündem Gazetesi Gündem Siyaset Programı Canlı yayın konuğu
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Gürbüz Akbulut AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı
Yusuf Erkul AK Partiden İstanbul Milletvekili Adaylık başvurusunu yaptı
Ali Vahit Atıcı AK Parti Bayburt milletvekili aday adayı oldu
CHP Bayburt'ta aday adaylarını tanıttı
Bekir Kasap,Milliyetçi hareket Partisi Bayburt Milletvekili aday adayı
Av. İsrafil Kahraman AK Partiden Bayburt Milletvekili aday adayı