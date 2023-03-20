Bayburtlu Hemşerimiz Gürsoy Atlı,Gündem Siyaset adlı Programımızın Canlı yayın konuğu oldu.Bayburtgündem Gazetesi olarak Aday adaylarımızı Hemşerilerimize tanıtıyoruz.
Milletvekili Aday Adayı,Gürsoy Atlı Canlı yayın konuğumuz oldu
Bayburtlu Hemşerimiz Gürsoy Atlı İstanbul AK Parti 2. bölgeden 28. dönem Milletvekili aday adayı oldu.
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