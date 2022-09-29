Bayburt’ta ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla öğrencilerle yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekildi.
Bayburt’ta ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrencilerle birlikte kırmızıya boyanan yaya geçidi ile yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla Bayburt’ta etkinlik düzenlendi.
Yorumlar