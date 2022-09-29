Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Akdeniz, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta Devlet Su İşleri eliyle yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkan Yardımcısı Akdeniz, 2002 yılında iktidara geldiklerinde altyapısından sağlık alanına, eğitimden spor alanına birçok alanda yeterince destek bulamamış bir Bayburt’u devraldıklarını belirterek, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda Bayburt’u Cumhuriyetin hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkararak vatandaşa daha refah bir ortam sunduklarını söyledi.