Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 il de yıkıma sebep olan depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber olurken Bayburt halkı da deprem bölgesine yardımda bulunmaya devam ediyor.

Bayburt Belediyesi’nin başlattığı ve Bayburt halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada şimdiye kadar 25 kamyon yardım malzemesi yola çıkarken Bayburtlu küçük çocuk Ömer Gökalp Görgülü kumbarasında biriktirdiği paraları bölgeye ulaştırılması için Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teslim etti. Minik Ömer’in bu hareketi kalpleri ısıtırken duygusal anlar yaşandı.