Ali Vahit Atıcı,Bayburt Milletvekili aday adayı,Bayburtgündem Gazetesi,Gündem siyaset programında canlı yayın konuğu oldu.
Ali Vahit Atıcı,Bayburt Milletvekili aday adayı-canlı yayın
Ali Vahit Atıcı,Bayburt Milletvekili aday adayı,Bayburtgündem Gazetesi,Gündem siyaset programında canlı yayın konuğu oldu.
Trend Haberler
Prof. Dr. Abdulkadir Develi, temayül yoklamasının ardından açıklamada bulundu.
MHP,Milletvekili aday adaylarını tanıttı
Derneklerimiz Programında,Başkanlar Derneğini anlatıyor.
AK Parti Milletvekili aday adaylarını tanıttı
AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı
Yusuf Erkul Bayburt gündem canlı yayınında konuştu.