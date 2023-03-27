İstanbul AK Parti 3.Bölge Milletvekili aday adayı,Ahmet Özhan 28.dönem Milletvekili aday adayı Canlı yayın konuğu oldu.
Ahmet Özhan Canlı Yayın konuğumuz oldu
İstanbul AK Parti 3.Bölge Milletvekili aday adayı,Ahmet Özhan 28.dönem Milletvekili aday adayı Canlı yayın konuğu oldu.
Trend Haberler
CHP Bayburt'ta aday adaylarını tanıttı
Prof. Dr. Abdulkadir Develi, temayül yoklamasının ardından açıklamada bulundu.
Ali Vahit Atıcı AK Parti Bayburt milletvekili aday adayı oldu
Ahmet Özhan AK Parti İstanbul Milletvekili aday adayı
MHP MYK Üyesi İdris Aydın MHP Bayburt milletvekili aday adayı
MHP,Milletvekili aday adaylarını tanıttı