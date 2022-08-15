AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Güneş, " Daha yeşil bir Bayburt parolası ile çıktığımız bu yolda son 20 yılda 8 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk ve bu yıl içerisinde 300 bin fidanımızı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.