Demirözü ilçesinde yapımı tamamlanan son model cihazlarla donatılan, toplantı ve seminer odaları ve 12 yataklı servisin bulunduğu Demirözü İlçe Entegre Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Demirözü ilçesinde yapımı tamamlanan son model cihazlarla donatılan, toplantı ve seminer odaları ve 12 yataklı servisin bulunduğu Demirözü İlçe Entegre Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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