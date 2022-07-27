Demirözü ilçesinde yapımı tamamlanan son model cihazlarla donatılan, toplantı ve seminer odaları ve 12 yataklı servisin bulunduğu Demirözü İlçe Entegre Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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