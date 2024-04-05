İftar sonrasında yapılan duanın ardından yaptığı konuşmada Vali Eldivan, “Rahmet ve mağfiretle dolu Ramazan-ı Şerif ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

Vali Eldivan “İlin Valisi olarak en fazla teşriki mesaide bulunduğumuz sizler, işlerimizi toparlayan, elimiz, kolumuz olan değerli mesai arkadaşlarım.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Valilik çalışanları olarak sizlerden ricam vatandaşlarımıza hizmette kusur etmeyelim.

Devletimizin güler yüzü olalım. Kamu hizmetleri kapsamında vatandaşlarımıza sunulan her türlü hizmetlerin tamamını eksizsiz bir şekilde yerine getirelim. Bizlerin asıl ana düsturu vatandaşlarımızı devlet dairelerinde kendi evlerindeymiş gibi hissettirelim” dedi.

Vali Eldivan, Valilik personeline çalışmalarında başarılar dileyerek ailelerine selamını iletmelerini istedi.