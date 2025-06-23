Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “AstroBursa: Uzay ve Havacılık Deneyimi” projesi, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM)’nde düzenlenen açılış programıyla başladı.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen proje, lise öğrencilerine uzay ve havacılık alanında bilimsel merak kazandırmayı ve bu alandaki temel prensipleri yaparak yaşayarak öğrenmelerini hedefliyor.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu proje, Coşkunöz Eğitim Vakfı, GUHEM, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve MayFLY Havacılık iş birliğiyle hayata geçirilen projenin açılış programına BTSO yöneticileri, proje paydaş kurum temsilcileri ve 230 öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, proje kapsamında bir araya gelen gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Buradaki herkes kurucu başkentte yaşamanın kozmik değerlerini genlerinde taşıyor. Bugün insansız hava araçları konusunda ülkemizin ulaştığı seviye; güçlü olma iradesiyle ortaya konan çalışmaların ürünüdür. AstroBursa gibi projeler, gelecekte bilimsel başarılara imza atacak kahraman öğrencilerimizin ilham kaynaklarından biri olacak. TÜBİTAK’ın desteklediği sekiz büyük projeden biri olması da bu projenin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.”

22-28 Haziran 2025 tarihleri arasında Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nda konaklamalı olarak gerçekleşecek programa, Türkiye’nin dört bir yanından seçilen uzay ve havacılık alanına ilgi duyan 30 lise öğrencisi, uygulamalı eğitimlerle bir hafta sürecek bilimsel bir yolculuğa çıkıyor.

Proje, gençlerin uzay ve havacılık alanlarına yönelik ilgilerini artırmayı, Türkiye’nin Millî Uzay Programı doğrultusunda bilimsel farkındalık kazandırmayı ve öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerle gelecekteki kariyer hedefleri için ilham alma fırsatı buluyor.

Program sonunda tüm paydaşlara ve katkı sunan öğretmenlere teşekkür edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.