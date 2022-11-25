Bayburt Değirmencik (Mam) Köyü Hacılimanoğulları/Başaranlar ailesinden Merhum Numan Başaran’ın kızı Ayser Şenyiğit Siirt İl Müftü Yardımcısı olarak atandı.

İstanbul’da dünyaya gelen ve tahsil hayatını İstanbul’da ikmal eden İl Müftü Yardımcımız, İlahiyat Fakültesinin yanı sıra Web Tasarım ve Kodlama mezunudur.

Hafız olan Ayser Şenyiğit Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 Yılı Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İstanbul birinciliği,

2011 Kur’an Kursu Öğreticiliği’ne atanma Türkiye birinciliği,

2019 Vaizlik Görevde Yükselme Sınavı Türkiye birinciliği derecelerini almıştır.

2011 yılından itibaren sırasıyla İstanbul'un Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 9 yıl süreyle Kur’an Kursu öğreticiliği, 2 yıl süreyle İstanbul Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik,2020 yılından itibaren ise İstanbul Çatalca İlçe Vaizi olarak görev yapmıştır.

Arapça ve İngilizce bilen Şenyiğit, evli ve iki çocuk annesidir. Siirt İl Müftü Yardımcısı olarak atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir.