Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un, seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü açıldı.

Direksiyonun başına geçti

Montaj hattından inen ilk Togg'un direksiyon koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampusun açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tayfun füzelerimizi görüp de göğsü kabarmayan var mı?"

Biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin çocuklarıyız. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz, hedefimiz büyüktür, vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır.

Güçlü olmanın ve kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. Bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz. Savunma sanayi, otomobil, enerji, sağlık, her alanda ettiğimiz başarıları görünce yüreği sevinçle dolmayan var mı?

Atak, Gökbey, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş, Akıncı, Bayraktar, Anka, İHA, Tayfun füzelerimizi görüp de göğsü kabarmayan var mı?

İşte tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne yapmaya başladı, hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek.

"'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler"

"Tayfun füzeleri atılmaya başlandı Yunan'ın gündemine girdi. Daha durun bunun arkası gelecek. Şimdi TOGG Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler 'Çılgın Türkler geliyor.' diyecekler. Biz onlara değil nereden nereye geldiğimize bakacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz.

Siz fabrika kurulmuyor diyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa için birbiriyle yarışıyor. Dünyada teknolojinin ve girişmciliğin hangi noktaya geldiğine bakmak için 10 bin km öteye gitmeye gerek yok. Bunun için Türkiye'ye bakmanız yeterli. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk markaları ile karşılaşacaksınız."