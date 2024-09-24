Türk-İş'e bağlı sendikalar Bayburt'ta iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Türk-İş'e bağlı sendikalar, bugün işyerleri önünde eylem yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mesai saatleri öncesinde, işyerleri önünde kitlesel basın açıklamaları yapıldı ve ardından bir saat süren oturma eylemi gerçekleştirildi.

Türk-İş Bayburt İl Başkanı Fırat Türk ise yaptığı açıklamada, çalışma hayatında başta geçim şartları olmak üzere iş barışını bozan gelişmelerin devam ettiğini vurguladı. Ücret ve vergideki adaletsizlik, kamuda ücret dengesizliği, özellikle KİT'lerde (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) taşeron uygulamalarının sürmesi gibi sorunların Türk-İş’in kurullarında ve düzenlenen toplantılarda değerlendirildiğini belirtti.

Fırat Türk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sorunların çözüme kavuşması için çeşitli girişimlerde bulunduk. Ancak sorunların çözümü bir yana, orta vadeli program (2025-2027) ile ortaya konulan hedefler, ücret geliriyle geçinen kesimlere yeni olumsuzluklar getirmektedir. Bu gelişmeler ışığında; ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların çalışanlara olumsuz yansımaları, gelirde ve vergide mevcut adaletsizlik, yaşama ve çalışma şartlarındaki sıkıntıların devam etmesi, hak ve taleplerimizin yeniden gündeme taşınmasını zorunlu kılmaktadır."