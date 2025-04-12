Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen programa 7 bin lise öğrencisinin yanı sıra aileleri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu’nun selamlama konuşması ile başlayan programda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu yarışmanın ruhunu yansıtan özel bir konuşma yaptı. 81 il birincisinin aileleriyle birlikte 4 günlük İstanbul gezisi ile ödüllendirildiği yarışmanın birincisine 50 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsüne ise 30 bin TL ödül takdim edildi.

Türkiye birincisi İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden Türk Telekom Şehit Nabioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Burak İnce olurken, Türkiye ikincisi Osmaniye Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Azra Çarpanalı, Türkiye Üçüncüsü Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesinden Kadriye Eslem Soylu oldu.

Yarışmaya Bayburt birincisi olarak katılan Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Feyzanur Binbir’e ‘Dede Korkut’un ruhunu en iyi yansıtan öykü’ ödülü verildi.

Programda Mehteran Gösterisi, Polis Haftası kutlaması, öğrencilerin İstiklal Marşı özel gösterisi, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın hakkındaki video gösterisi, Alperen Kekili ve Kenan Çarboğa ikilisi ve Türk Dünyası’nın sevilen sanatçısı Azerin sahne aldı.