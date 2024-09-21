Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tamamlandı Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tamamlandı
Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.Devamı için tıklayınız