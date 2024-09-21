Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.Devamı için tıklayınız
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