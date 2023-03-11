Türkiye sanayi sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tüm Türkiye, yerli otomobil Togg'u yollarda görmek için gün sayıyor.

Togg'un ekosistem çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Konsept model olarak diğer otomobillerden farklı olarak tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Togg'un dikkat çeken özellikleri arasında:

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.

30 dakikada hızlı şarj olacak

Milli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

“Holografik Asistan” sistemi olacak

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklar yapıldı.

Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.