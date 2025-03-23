Tofaş Basketbol Takımı, ligin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 88-95’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 16. lig galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 22. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’a konuk oldu. Enka Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir’in elinden buldu.

Rakip sayıları karşısında Tolga Geçim ve Alex Perez’in üçlükleriyle durumu 7-8 yapan Bursa ekibi, Alex Perez, Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks’in sayılarıyla 6.30’da televizyon molasına 13-15 önde girdi. Çeyreğin kalan bölümünde de Yiğitcan Saybir, Kris Bankston ve Özgür Cengiz ile skor bulan TOFAŞ, ilk periyodu 24-25 önde kapattı.

İkinci periyoda iki üçlükle 6-0’lık seri bularak başlayan Petkimspor çeyreğin başında 30-25 üstünlük sağlarken, bu seriye Berk Demir’in üçlüğü son verdi. Alex Perez’in üçlüğüyle 30-32 yeniden öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, etkili savunmasının yanında Alex Perez, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle 17. dakika sonunda farkı çift hanelere çıkardı: 35-46. Ancak bu bölümde 6-0’lık seri bularak farkı 5’e (41-46) indiren İzmir temsilcisi karşısında Tolga Geçim ve Alex Perez ile skor üretmeye devam eden konuk takım, soyunma odasına 44-52 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de Uros Trifunovic’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, bu üçlük sonrası rakibe 6-0’lık seri şansı verince 22.30’da skor 50-55’e geldi. Anzejs Pasecniks ve Alex Perez’in basketleriyle 25. dakikada skoru 56-63 elinde tutan Mavi Yeşilli takım, Kris Bankston, Özgür Cengiz ve Marcquise Reed’in basketleriyle son çeyreğe 65-75 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla başlasa da ev sahibi takım bulduğu 7-2’lik seri ile 32.30’da farkı 5’e çekti: 72-77. Moladan Alex Perez’in basket faul sayılarıyla dönen TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcquise Reed ve Alex Perez’in basketleriyle son 5 dakikaya 74-85 önde girdi. J.J. O’Brien’ın üçlüğü bitime 3 dakika kala durumu 79-90 yaparken, J.J. O’Brien’ın turnike basketi sonrası Alex Perez’in üçlüğü bitime 35 saniye kala farkı 9’a çıkardı: 86-95 ve TOFAŞ parkeden 88-95 galip ayrıldı.

Petkimspor deplasmanında TOFAŞ’ta Alex Perez 28 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Marcquise Reed 15 sayı ve Kris Bankston 10 sayıyla katkı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 29 Mart Cumartesi günü sahasında Manisa Basket ile oynayacak.