Dolandırıcıları tarafından telefon açılarak aranan Ankara Valisi Vasip Şahin, ailesiyle tehdit edildi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 şüpheli yakalandı,3'ü tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Ankara Valisi Vasip Şahin vardı.

Çeşitli sebepleri öne süren şahıslar, Vali Şahin'i tehdit ederek istedikleri miktarı vermesini söyledi.

Şahin'den olumsuz yanıt alan dolandırıcılar bu kez ailesiyle tehdit etti.

5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler harekete geçerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 4'ü yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.