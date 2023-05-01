TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Bayburt'u temsil eden Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Robohatip Takımı Türkiye ikincisi oldu.

TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında ilimizi temsil eden Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yusuf Kör, Sami Eren Polat, Atıf Kemal Topsakal, Mustafa Cemil Koloğlu, Muhammet Emir Kaban ve Şafak Aydeniz'den oluşan ROBOHATİP takımı danışman öğretmenleri Mustafa Çobanoğlu eşliğinde katıldığı Bursa'daki Türkiye Finallerinde görev videosu aşamasında Türkiye 2.si olurken final yarışları sonucunda en yüksek performans ödülünün de sahibi oldu.

Liseler Arası İHA Yarışması “Serbest Görev”

Yarışma, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki lise ve dengi okul öğrencilerini, GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencilerini İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojilerine yönlendirmeyi, herhangi bir sınıflama ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki (sabit kanat, DİKY, çırpan kanat, hibrit, döner kanat vb.) İHA’larla her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve beceriye dayalı uçuşları teşvik etmeyi ve ülkemizi İHA teknolojisinde başarılı öğrencilerin buluşma noktası haline getirdi.