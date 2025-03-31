Milyonlarca kişinin tatil planı yapmasıyla birlikte harekete geçen siber saldırganlar, kurbanlarını tuzağa düşürmek amacıyla çeşitli taktikler uygularken, bilişim uzmanları özellikle sahte tatil siteleri, ücretsiz wi-fi ağları ve sosyal medya paylaşımları hakkında dikkat edilmesi gerekenleri uyardı.İSTANBUL (İGFA) - 30 Mart’ta başlayacak bayram tatili, ara günler ile birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı.



Tatil heyecanıyla güvenlik önlemlerini göz ardı eden kullanıcılar, bu dönemde siber saldırganların hedefi haline geldi.

Tatil öncesi ve sırasında, abartılı tatil fırsatları, kişisel cihazların kullanımının artması, güvensiz Wi-Fi erişim noktaları ve düşünmeden tıklanan linkler, kullanıcıların siber suçluların kurbanı haline gelmesine sebep olurken, cihazlarını ve kişisel verilerini korumayı ihmal eden kullanıcıların tatil keyfini yarıda kesmek zorunda kalabileceğine dikkat çekildi.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bayram tatilinde dikkat edilmesi gerekenleri 8 madde de şöyle sıraladı:

1. Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın. Seyahate çıkmadan önce kişisel bilgisayarınızı olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın. Aynı zamanda herhangi bir USB belleği ya da hafıza kartını da kullanmadan önce mutlaka güncel bir virüs tarayıcı ile gözden geçirin.

2. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. İşletim sisteminiz ve uygulamalarınız dahil bütün yazılımları güncelleyin. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır.

3. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın. Önemli verileri mutlaka bilgisayarınıza bağlantısı olmayan güvenli bir ortamda da yedekleyin.

4. Lokasyon bilgilerinizi herkesle paylaşmayın. Sosyal medya üzerinden paylaştığınız bilgilere dikkat edin. Sosyal medya platformlarınızı tanıdık olmayan kişilere tamamen açık durumda bırakmayın. Ayarlar bölümünden “Yakın Arkadaşlar” gibi seçenekleri işaretleyerek profilinize erişimi kısıtlayın. Paylaşımlarınızı sadece görmesini istediğiniz kişilerin gördüğünden emin olun. Hangi süre ile evde olmayacağınızı, nereye gittiğinizi, ne zaman döneceğinizi yabancılarla paylaşmayın. Sosyal medyada konum paylaşma özelliğini kapatın.

5. Abartılı tatil kampanyaları, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

6. Bayram tebrik kartlarına ve bayram temalı e-postalara dikkat edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

7. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

8. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.