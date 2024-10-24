Ayvalıkgücü Belediyespor oyuncusu Ali Habeşoğlu Süper lig devlerinin radarına girdi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalıkgücü’nün son dönemlerde parlayan genç forveti, Ali Habeşpğlu’nu Süper Lig’in devlerinin yanı sıra altyapıya önem veren genç yetenek avcısı 1.Lig takımları da yakın takibe aldı.

Kırmızı Beyazlı ekibin 3.Lig’de Bayburt Özel İdare Spor karşısında oynanan mücadelede Süper Lig devleri tribünde oyuncuyu izledi. Bu sezon AyvalıkgücüBelediyespor formasıyla 7 maça çıkan genç golcü, 5 gollük bir performans sergiledi.

2022 yılında 3. Lig’e çıkan AyvalıkgücüBelediyespor, 2 sezondur playoff oynama başarısı gösteriyor. Bir süredir Süper Lig devlerinin gündeminde olan AyvalıkgücüBelediyespor’un genç forveti Ali Habeşoğlu’nu Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmasında yakından takip eden Beşiktaş JK'nin futbol şube sorumlusu ve genel kaptanı Samet Aybaba, genç forvetin performansına olumlu not verdi.

Bu arada Bodrumspor, Kocaelispor ve Iğdır FK’nin temsilcileri ve scout ekipleri de karşılaşmayı stadyumdan izledi.

2004 doğumlu 20 yaşındaki golcünün 2026 yılına dek AyvalıkgücüBelediyespor ile sözleşmesi bulunuyor.