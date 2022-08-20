Dijital Asansör Reklam Ajans’ı ile iş birliğine giden Bayburtlu Sanatçı Seçen ,Sosyal Medya Reklamlarında ve strateji belirleme noktasında yaptığımız anlaşma bize yol gösterici olacak dedi.

Seçen Deniz Erkin Purut’la sözleşmemizi bugün imzaladık,dilerim nice güzel günlerin kapılarını açarız, hayırlı uğurlu olsun dedi.

Bayburtlu Sanatçı Sosyal medyadaki paylaşımlardan şikayetçiyim, Onca emek harca,vaktini harca,para harca bir şeyler yaparak milletin beğenisine sun birisi gelsin yayınladığımız videoyu, yayınlandığı ilk dakika indirsin kendi sayfasında kendi menfaatine paylaşsın kusura bakmayın ama bu destek değil tamamen köstektir.

Amaç nedir? Seven,değer veren böylemi davranır.

Eğer bize destek olmak istiyorsanız bizim paylaştığım öğeleri sizde bizim üzerimizden paylaşın,indirip kendi bloğunuzdan paylaşarak değil dedi.