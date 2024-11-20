AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası’nın dördüncü ve beşinci ayak yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğunda, AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi, Power App ve Salados katkılarıyla gerçekleşecek hafta sonu, her iki günde de 11.00’de antrenman turları ile başlayacak.

Organizasyon kapsamında, süper ve maxi grup her iki gün ikişer yarış koşacak.

Her iki gün de halka açık olacak organizasyon kapsamında, otomobilseverlerin kendi araçları ile piste çıkabileceği Track Days etkinliği de gerçekleştirilecek.

Sporseverler https://bilet.tosfed.org.tr/ adresinden kayıt yaptırarak her iki gün de yarışları ücretsiz olarak izleyebilecek.