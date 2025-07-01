Mersin'de 30 Fen Bilgisi öğretmeni Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek uzay ve havacılık temalı STEM etkinliklerine katıldı.MERSİN (İGFA) - ‘TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’ kapsamında Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, ‘STEM Tabanlı Uzay ve Havacılık Etkinlikleri: Akdeniz’den Gökyüzüne’ adlı projede yer alan öğretmenler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki bilim merkezinde gerçekleşen etkinlikte öğretmenler, astronomlar eşliğinde planetaryumu gezerek gökyüzüne dair interaktif deneyim yaşadı. Stellarium uygulaması hakkında da bilgi alan öğretmenler, dijital gökyüzü haritalarını derslerinde nasıl kullanabileceklerini öğrendi.

Ziyaret kapsamında gözlemevini inceleyen katılımcılar, teleskopla gökyüzünü gözlemledi. Ayrıca Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi’nde kendi Gök Atlaslarını oluşturarak bu etkinliklerin derslere nasıl entegre edilebileceğine dair uygulamalı deneyim kazandılar. Etkinlik, güneş teleskobuyla yapılan gözlemlerle sona erdi.

Ezici: “Mercan Bilim Merkezi, sadece bir bilim müzesi olarak düşünülmemeli”

Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, merkezin öğretmenlerle yalnızca bilgi paylaşmakla kalmadığını belirterek, “Mercan sadece bir bilim müzesi değil; uygulama, keşif ve üretim alanı. Öğretmenlerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Prof. Yarar: “Öğretmenlerimiz, Mercan Bilim Merkezi’nden memnun ayrıldı”

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yarar ise, TÜBİTAK 4004 projeleri aracılığıyla bilimsel farkındalık ve paylaşımın güçlendiğini vurguladı. “Bu tür etkinliklerle öğretmenlerimizin uzay ve havacılık kültürü gelişiyor, öğrencilere de aktarım imkânı doğuyor.”

Etkinlikler öğretmenlerden tam not aldı. Öğretmenler etkinliği “eğitici, ilham verici ve mesleki açıdan zenginleştirici” sözleriyle değerlendirirken, Mercan Bilim Merkezi’nin bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini vurguladılar. Öğretmen Alev Özmart, “STEM bağlamında çok değerli deneyimler kazandık,” derken, öğretmen Ali Biçer, “Merkezin varlığı büyük bir kazanım, her branştan öğretmenin görmesi gerek” ifadesini kullandı.