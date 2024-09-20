Norveçli futbolcudan örnek hareket! İsraillilerin teklifini reddetti
Rosenborg'da forma giyen Norveçli Ole Saeter, transfer döneminde İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Saeter, yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'deki katliamları nedeniyle...Devamı için tıklayınız
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