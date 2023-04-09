Dr. Karabey Kadri Karaoğlu Millet İttifakı'nın Bayburt Milletvekili Adayı İyi Parti listesinden Dr. Karabey Kadri Karaoğlu oldu.

25. Dönem Bayburt Bayburt Milletvekilliğide yapan Dr. Karabey Kadri Karaoğlu Millet İtifakı'nda yer alan partilerin ortak adayı oldu.

Karabey Kadri Karaoğlu

Karabey Kadri Karaoğlu, 1966 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt’ta, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında tamamlayarak aynı yıl Bayburt'ta doktorluk görevine başladı. Vatani görevini 1997 yılında tamamlayan Karaoğlu, Bayburt Sağlık Müdürlüğünde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü olarak atandı. Karaoğlu, bu görevin ardından 1999 yılında Bayburt il Sağlık Müdürlüğü görevine atanarak bu görevi 12 yıl boyunca sürdürdü. Orta düzeyde ingilizce bilen Karaoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.