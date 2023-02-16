Tüm televizyonlarda canlı yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanan yardım miktarı gündem oldu.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken, hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

Tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlarımız için yardım toplanacak.

Bağış 115 milyar TL'yi geçti

"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Yardım yayınında gece boyunca gelen bağışlar sonrası toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken, 9 milyon 10 bin de SMS bağışı yapıldı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlunun Yardım miktarı açıklaması Bayburtlu hemşerilerimiz tarafından takdirle karşılandı.

Bayburtlular tarafından Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.