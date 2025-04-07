Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezon boyunca gösterdiği azim, disiplin ve mücadeleci ruh ile dikkat çeken basketbol takımı, normal sezonun ardından Ankara’da düzenlenen play-off maçlarında da performansını taçlandırarak adını 1. Lig’e yazdırdı.

MALATYA (İGFA) - Tekerlekli Basketbol Takımı, play-off sürecinde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak sezonu şampiyonlukla tamamladı. Gösterdikleri üstün performans ile büyük takdir toplayan sporcular, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Toplam 9 takımın mücadele edeceği 1. Lig'de Malatya’yı temsil edecek olan Tekerlekli Basketbol Takımı, şimdiden yeni sezona iddialı bir hazırlık süreci planlıyor. Kulüp yönetimi, teknik kadro ve sporcular, elde edilen bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek ve Malatya'yı daha üst liglerde temsil edebilmek adına önümüzdeki sezonda aynı disiplin ve başarıyı sürdürmek istiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, şampiyonluk kutlamalarında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sporcuların anısına yapılan tişörtleri giyerek şampiyonluğu hayatını kaybeden sporculara ithaf ettiler.