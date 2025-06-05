Protokol ile yerel medyanın dijital dönüşüm sürecine stratejik bir destek sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Erzincan, Bayburt ve KUDAKA'nın merkezi olan Erzurum'da alanında yetkin uzmanlar tarafından kapsamlı eğitim programları düzenlenecek. Basın mensupları, bu eğitimlerle yapay zekâ destekli birçok alanda yetkinlik kazanacaklar. Eğitim içeriği; yapay zekâ ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, ses kaydı ve transkript üretimi, otomatik kamera ve teleprompter kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zekâ destekli drone teknolojisi ve sosyal medya için optimize içerik üretimi gibi konuları kapsayacak.

Bu eğitimler sayesinde katılımcılar, yapay zekâ tabanlı araçları kullanarak daha hızlı ve etkili içerik üretmenin yollarını detaylı bir şekilde öğrenme fırsatı bulacaklar. Proje, günümüz medya teknolojilerinin sunduğu tüm imkanları basın çalışanlarına kazandırmayı amaçlıyor.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve KUDAKA Genel Sekreteri Sayın Oktay Güven'e teşekkürlerini iletti.

Akkaya, bu iş birliğinin bölgedeki basın mensuplarının dijital becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.